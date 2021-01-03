جدة - نرمين السيد - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، عن انتحار 9 من جنوده من بين إجمالى 28 جنديا لقوا حتفهم خلال العام المنصرم، وفق تقرير لشعبة القوة البشرية بالجيش الإسرائيلى، نشرته قناة "كان" الرسمية.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، بحسب التقرير فإن 28 جنديا قتلوا فى 2020 مقابل 27 فى 2019، فيما انتحر 9 جنود، مقابل 12 حالة انتحار فى العام الذى سبقه. وبحسب المصدر ذاته، فقد قتل جندى واحد خلال نشاط عملياتى قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، وقتل 6 آخرين فى حوادث سير، واثنان فى تحطم طائرة جنوب إسرائيل، ومثلهما فى حوادث عمل، و3 فى حوادث قيد التحقيق والباقى توفوا جراء الإصابة بأمراض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال الإسرائيلى : 9 جنود انتحروا فى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.