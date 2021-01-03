فاوتشى : سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة لكنها لا تزيد عدد الموتى

جدة - نرمين السيد - قال أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعانى كثيرا من المرض.





وصرح فاوتشى لقناة "إيه بى سى" نيوز إن البريطانيين أبلغوهم أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة أيضا، لا تسبب الموت بشكل كبير، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأحد.

وقال فاوتشى إنه لم يتوقع أن تصل أعداد الوفيات بكورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المستوى، وإن الإجازات سهلت كثيرا من انتقال الفيروس، ودعا الطبيب الأشهر فى أمريكا حاليا، إلى الامتثال لتوصيات السلامة العامة من أجل وقف انتشار الفيروس.

واعتبر فاوتشى أن الأمر مرعب حينما تصل الإصابات بالفيروس إلى 330 ألف إصابة يوميا، ويصل معدل الوفيات إلى ما بين ألفى إلى ثلاثة آلاف حالة يوميا "لا يمكننا الهرب من الأرقام، لكنها تجعلنا نتحرك للالتزام الشديد بإجراءات الصحة العامة فى البلاد كلها ودون استثناءات".

وجاء حديث فاوتشى للقناة، بعد ما قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن أرقام مركز السيطرة على الأمراض فى أمريكا "مبالغ فيها"، حيث تجاوزت الإصابات رقم 20 مليون والوفيات 350 ألف حالة خلال 10 أشهر من دخول كورونا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.