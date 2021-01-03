فيديو .. مقتل 18 شخصا خلال جنازة فى مقر لحرق الجثث بالهند

جدة - نرمين السيد - وقالت الضابطة أنيتا سى ميشرام إن نحو 40 مشيعا تجمعوا تحت السقف فى مكان لحرق الجثث بمنطقة غازى أباد عندما انهار السقف وحوصروا تحت ركامه، وفقا لـ "رويترز". واستخدم عمال الإنقاذ كلابا بوليسية فى انتشال الأحياء الذين نُقلوا إلى المستشفيات وبعضهم فى حالة حرجة. وقال ضابط الشرطة إيجاج راجا فى وقت لاحق إن عمليات الإنقاذ انتهت. وتشهد محرقة الجثث الرئيسية فى العاصمة الهندية نيودلهى زخما، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وسجلت الهند أكثر من 10.3 مليون إصابة بكوفيد-19 ونحو 150 ألف وفاة، لكن معدل انتشار العدوى تراجع بوضوح عن الذروة التى بلغها فى أواسط سبتمبر.

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