الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة حوثية شرقى محافظة الجوف

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة حوثية، شرقى محافظة الجوف، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها.



جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة حوثية، شرقى محافظة الجوف، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها. يشار إلى أن الجيش اليمنى، كان قد حذر أمس السبت، من أن ميليشيا الحوثى، باتت "أخطر الجماعات الإرهابية فى المنطقة، ولا تقل خطورة عن داعش والقاعدة".

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