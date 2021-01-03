الهند.. مصرع 18 شخصا إثر انهيار سقف عليهم 

قالت ضابطة شرطة إن 18 شخصا على الأقل قتلوا بعد ظهر اليوم الأحد خلال حضورهم جنازة في شمال الهند عندما انهار سقف كانوا يحتمون تحته من المطر الغزير.
وقالت الضابطة أنيتا سي ميشرام إن نحو 40 مشيعا تجمعوا تحت السقف في مكان لحرق الجثث بمنطقة غازي أباد عندما انهار السقف وحوصروا تحت ركامه.
واستخدم عمال الإنقاذ كلابا بوليسية لانتشال الأحياء الذين نقلوا إلى المستشفيات وبعضهم في حالة حرجة.
وقال ضابط الشرطة إيجاج راجا في وقت لاحق إن عمليات الإنقاذ انتهت.
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