السودان يعلن التوصل لصيغة جديدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث

أصدرت وزارة الري السودانية بيانا عاجلا بعد انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا.
وقالت الوزارة في بيانها "ناقشت مصر وإثيوبيا والسودان إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث".
وخلص اجتماع مفاوضات سد النهضة إلى تخصيص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
وذكرت الوزارة السودانية أن وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا طلبت تخصيص الاجتماعات الثنائية لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تستأنف الاجتماعات الثلاثية يوم الأحد 10 يناير.
وبحسب البيان، قدم الخبراء الأفارقة مذكرة اتفاق للدول الثالث، كما رحبت الخرطوم بمذكرة الاتفاق لكنها اعتبرته تطورا غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء الأفارقة.
في وقت سابق، أعلن السودان، مشاركة وزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الاجتماع ينعقد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب إفريقيا التي ترأس الدورة الحالية للإتحاد الافريقى.
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