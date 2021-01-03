لبنان نحو إقفال تام لـ 3 أسابيع باستثناء هذه القطاعات

أكّد نبيل رزق الله، عضو لجنة متابعة أزمة "كورونا" فى لبنان، أنّ "التوصية التي رفعها بشأن الإغلاق تأتي بعد الضغط الحاصل على العنايات الفائقة في المستشفيات ونتّجه نحو إقفال تام على مدى 3 أسابيع، بإستثناء محلات الـ"سوبر ماركت" والقطاع الصحي والصيدلي".

وأوضح رزق الله، أنّه لم يعد هناك استيعاب كافٍ في العنايات الفائقة، لافتا إلى أن :"تكلفة شهر من الإقفال تبلغ مليار دولار على الإقتصاد اللبناني والوضع تفلّت كليًا ليلة رأس السنة"، وذلك وفقا لموقع لبنانون ديبايت.

وكانت اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية اللبنانية، الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.

يأتي هذا الاقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء الكورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد.