فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى السعودية

أعلنت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" عن موعد استئناف رحلاتهما إلى المطارات السعودية، بالإضافة إلى طيران "العربية" و"الاتحاد"، وهي أكثر الناقلات هبوطا في المملكة بعدد 184 رحلة، وذلك بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم 4 يناير 2021، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية".

وأضاف: "سوف تغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة، الرحلة 2803، في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل".

ووفقا لوكالة وام ، قال متحدث باسم "فلاي دبي":" سيتم استئناف الرحلات إلى جدة بدءا من فبراير المقبل وهي متاحة للحجز وذلك تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن السلطات"، كما نصحت الشركة المسافرين بالتحقق بانتظام من موقع IATA Travel Centre التابع لـ " إياتا " على الويب قبل رحلاتهم أو زيارة موقع flydubai.com أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم /+971/ 600 54 44 45 .