مستشار بايدن للأمن القومي يحذر: إيران على وشك حيازة سلاح نووي

قال مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جايك سوليفان، إنه يجب التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل النووي.
وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأحد: "أفعال إدارة ترمب تجاه إيران لم تجعل أمريكا أكثر أمنا وطهران باتت أقرب لحيازة سلاح نووي".
وتابع: "يجب التفاوض على برنامج إيران للصواريخ الباليستية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي".
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