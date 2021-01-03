بريطانيا تسجل 54 ألفا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 54 ألفًا و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما يعد هذا اليوم السادس على التوالي الذي تتجاوز فيه الحالات اليومية حاجز الـ50 ألفًا.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/، أنه وفقًا للبيانات الحكومية تم تسجيل 454 وفاة جديدة جراء الفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 75 ألفًا و24 حالة.
يأتي ذلك قبل يوم من بدء إعادة فتح المدارس، حيث يصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أن الفصول الدراسية آمنة.
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