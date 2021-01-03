أول تعليق لـ ترامب على ارتفاع وفيات كورونا إلى 350 ألفا في يوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن الأرقام القياسية لحالات كورونا - كوفيد 19 الجديدة، وصلت لما يقرب من 350000 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، مبالغ فيها بسبب طريقة مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) في العد.

وكتب ترامب على "تويتر" يوم الأحد بعد هذه الأرقام: "إن عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه إلى حد بعيد في الولايات المتحدة بسبب طريقة @ CDCgov السخيفة في التحديد مقارنة بالدول الأخرى ، التي أبلغ الكثير منها عن قصد ، بشكل غير دقيق ومنخفض للغاية".

وذهب ترامب إلى الادعاء بأن السلطات الصحية أخطأت في تشخيص الأمراض الأخرى على أنها كوفيد 19، قائلًا عندما تكون في شك، أطلق عليها اسم كوفيد''.

ووفقًا للأرقام التي قدمتها جامعة جونز هوبكنز ، والتي تُحصي الأرقام من السلطات الصحية الحكومية والمستشفيات ، تم تسجيل ما مجموعه 299،087 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. هذا يأخذ الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20.5 مليون حالة مسجلة ، أي ما يقرب من ضعف حالة الهند في المرتبة الثانية الأكثر إصابة