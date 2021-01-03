حالات وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتخطى 350.000 منذ بداية الأزمة

سجلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا آخر لحالات كورونا الجديدة مع ما يقرب من 300000 شخص ثبتت إصابتهم في يوم واحد، حيث تشير بيانات CDC الجديدة إلى أن عدد الوفيات الحقيقي في البلاد يقترب بالفعل من نصف مليون.

وحتى يوم السبت، تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الأمريكية بسبب الوباء 350 ألفًا بعد أن أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 2398 حالة وفاة جديدة.

اقرأ أيضا

ومع ذلك ، وفقًا لدراسة CDC التي تقيس مقدار الوفيات الزائدة في البلاد في عام 2020 ، يُقدر العدد الإجمالي للوفيات بأنه أعلى من ذلك بكثير.

وتحسب الوكالة عدد الوفيات الزائدة في عام بناءً على عدد الأشخاص الذين ماتوا في الولايات المتحدة في السنوات السابقة.

وأظهر التقرير أن ما يصل إلى 431792 لقوا حتفهم أكثر مما كان متوقعا منذ فبراير ، حتى 19 ديسمبر.

وفي ذلك الوقت، تم الإبلاغ عن عدد القتلى 316000 مع الأخذ في الاعتبار 31000 شخص إضافي ماتوا منذ ذلك الحين، تشير البيانات إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد القتلى الفعلي قريبًا من 470.000.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن 299،087 إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد حتى مساء السبت، ما يمثل أكبر زيادة في يوم واحد منذ بداية الوباء في مارس ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وظلت حالات الاستشفاء أعلى من ستة أرقام مرة أخرى، حيث يتم علاج 123،639 شخصًا حاليًا من الفيروس.

وتظهر البيانات أن 23152 من بين أولئك الذين دخلوا المستشفى في العناية المركزة و 7918 في أجهزة التنفس الصناعي.

وانخفضت الوفيات اليومية إلى أقل من 3000 في اليومين الماضيين، مع الإبلاغ عن 2398 حالة وفاة يوم السبت.

ومع ذلك، قد تكون التغييرات نتيجة تراكم بسبب العطلات، ما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى.

ولم يتم تضمين العديد من الولايات في بيانات اليوم ولم تقم دول أخرى بتحديث أرقام المستشفيات الحالية، ولكن من المتوقع أن تستقر هذه المقاييس خلال الأسبوع المقبل، كما أشار مشروع تتبع كوفيد 19.

وأصبحت الأزمة الصحية حادة بشكل خاص في ولاية كاليفورنيا، التي كانت ذات يوم نموذجًا في مكافحة تفشي المرض، حيث زادت طاقتها الاستيعابية لمرضى كورونا، ونفدت أماكن الجنازات لتراكم الجثث.