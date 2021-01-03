صرف المساعدة المقطوعة يناير 2021 وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

استئناف صرف المساعدة المقطوعة 2021 حيث تستعد وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، لإطلاقها الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة خلال الفترة المقبلة، بعد تأكيدها الاستعداد لصرف المبالغ للمستحقين الدعم المكتملة في حساباتهم في الآونة الأخيرة، حيث نفت وزارة الموارد البشرية صحة ما يتم تردده بشأن إيقاف صرف دفعات مقطوعة الضمان الاجتماعي في السعودية، وقد أوضحت أن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة وليس لها شأن في أي أخبار شائعة نُشرت على أي وسيلة تواصل اجتماعي، مؤكدة بأن هناك توجيهات الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بضرورة توسيع قاعدة المشمولين بالدعم من الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المتوسط، لتوفير احتياجاتهم اللازمة ومتطلباتهم المعيشية، ومواجهة آثار القرارات الاقتصادية، مع الاستعداد لصرف الدفعة الجديدة دفعة يناير 2021.

تعريف المساعدة المقطوعة وشروط صرفها

المقصود بـ المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية هي إحدى أوجه الدعم الذي يتم صرفه من قبل المملكة العربية السعودية بُناء على تعليمات من الملك سليمان والجهات المختصة للفئات الفقيرة والأشد فقراً واحتياجًا وذوي الدخل المنخفض، ويتم صرفها بشكل دوري سواء سنوي أو شهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ويتم صرفها للفئات الآتية:

عدم وجود عمالة مهنية.

ألا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديه ثلاثة عمال.

المشمولون بمعاش الضمان الاجتماعي.

عدم وجود سجلات أو رخص تجارية.

ألا يتجاوز دخل المستحق الشهري الحد المانع للصرف.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن المستندات المطلوبة الخاصة بالضمان الاجتماعي يتم الدخول إلى الرابط الآتي:

الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية . وتسجيل كافة البيانات وتحديثها. ثم يتم تقديم المستندات التالية: (بطاقة الهوية الوطنية – وسجل الأسرة، لمن لديه أسرة).

، مع ضرورة تحديث البيانات لمستفيدى ومستحقي الضمان الاجتماعي منعًا لوقف صرف الدفعات الخاصة بهم.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بمناشدة كل مستفيدي الضمان الاجتماعي، من ضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة إلكترونياً، موضحة أنه من الضروري تحديث تلك البيانات حتى يستفيد الجميع من الدعم، ويتسنى إيصال الدعم لمستحقيه، في إطار خطة الحكومة للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة وبداية من عام 2021، مع العلم بأنه في حالة عدم تحديث البيانات الخاص بالشخص المستفيد لصرف تلك الدفعات، حتى لا يتم تعليقها تعليق مؤقتًا حتى إتخاذ إجراء التحديث.

الحصول على الدعم وصرف المقطوعة

قد أتاحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، فرصة الحصول على دعم المساعدة المقطوعة والحصول على دعم الضمان الاجتماعي إلكترونيًا،من خلال فروعها ومقراتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة السعودية، أو تسجيل طلب التقديم عبر مكاتب البريد وتوثيق المستندات الرسمية الدالة على ذلك، وفور قبوله ضمن المشمولين سيتم إعلام الشخص المستحق للدعم من خلال رسالة عبر جواله.