سعر ومواصفات ايفون 12 برو ماكس بالسعودية ومصر والدول العربية ومميزاته

ايفون 12 برو ماكس ، عملاق شركة آبل الأمريكية الجديد، والذي تم طرحه بالأسواق بعد نجاح سلسلة هواتف iPhone 11، والتي تضم جوال iPhone 11 Pro، وموبايل iPhone 11 Pro Max، والتي حققت أرباح هائلة ومبيعات عالية جداً، وتضم السلسلة الجديدة هواتف iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro، وتتميز هذه الجوالات بأنها تدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويعتبر موبايل iPhone 12 Pro Max الأقوى في هذه السلسلة، من حيث الأداء ومواصفات الكاميرات والشاشة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات ومميزات وعيوب وسعر الهاتف في بالسعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات ايفون 12 برو ماكس

الجوال يشتمل على العديد من الإمكانيات الكبيرة والمواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

يدعم الاتصال القريب المدى من خلال خاصية الـ NFC. يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة. تبلغ أبعاده 160.8*78.1*7.4 ملم، ووزنه 226 جرام. يتميز الهاتف بالمتانة والقوة ويأتي مصنوع من الزجاج الذي يطلق عليه اسم Ceramic Shield، فهو أقوى 4 مرات من الإصدارات السابقة. يحتوي على منفذين لتركيب شريحتين اتصال واحدة من نوع Nano Simوالثانية من نوع eSim. يدعم الجوال تشغيل شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني. الموبايل يأتي بثلاثة إصدارات من حيث سعة الذاكرة الداخلية، النوع الأول سعته التخزينية 128 جيجابايت، والنوع الثاني سعته 256 جيجابايت، والنوع الثالث بسعة 512 جيجابايت، وجميع هذه الإصدارات تأتي بذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 6 جيجابايت. لا يحتوي على مكان لتركيب كارت ميموري، مثل إصدارات ايفون السابقة. يحتوي على أحدث معالجات شركة آبل من نوع Apple A14 Bionic، ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو وهو نفس معالج iPhone 12، و iPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro. يشتمل على معالج رسومي من نوع Apple GPU 4-Core graphics. يشتمل على ميكروفون ثانوي، يستخدم في عزل الضجيج والضوضاء أثناء التحدث أو التسجيل أو التصوير. يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ودقة 2160 بكسل. يقوم بدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة FHD بدقة 1080. سماعات الجوال ستيريو وتدعم خاصية الـ Dolby Atmos. يحتوي على خاصية الـ GPS التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية وأنظمة الملاحة. البلوتوث من أحدث الإصدارات، ويدعم خاصيتي الـ LE، والـ A2DP. يحتوي على وسائل الأمان المختلفة والتي منها خاصية الـ Face ID. واي فاي الموبايل يعمل بترددات a/b/g/n/ac/ax، مع دعمه الهوت سبوت. الهاتف يشتمل على مستشعرات التسارع والتقارب، والجيروسكوب، والبوصلة، والضغط الجوي. يوجد منفذ USB من نوع lightning. يأتي الموبايل باللون الذهبي، والأزرق، والرصاصي، والفضي.

مواصفات بطارية iPhone 12 Pro Max

البطارية قوية وتعمل لفترات كبيرة أثناء تشغيل الموبايل ومواصفاتها كما يأتي:-

حجم بطارية هاتف ايفون 12 برو ماكس 3687 مللي أمبير. تعمل لمدة 20 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من الموبايل. تعمل 12 ساعة عند تشغيل الفيديوهات من خلال الانترنت. تشتغل 80 ساعة عند الاستماع إلى الموسيقى. تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط. تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. تدعم شحن لاسلكي من خلال شواحن الـ Qi بقدرة 7.5 واط.

مواصفات شاشة آبل ايفون 12 برو ماكس

الشاشة تضم العديد من الإمكانيات والمواصفات الكبيرة وهى كالآتي:-

الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED وتأتي بشكل النوتش الكبير.

تبلغ مساحتها 6.7 بوصة، ودقتها 1284*2778 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل بوصة.

تدعم خاصية الـ HDR10.

تحتوي على طبقة حماية من مادة Oleo Phobic Coating.

تدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 لعرض صورة أكبر على الجوال.

مواصفات كاميرات iPhone 12 Pro Max

تليفون أيفون 12 برو ماكس الجديد يحتوي على ستة كاميرات، أربع كاميرات خلفية، و2 كاميرا أمامية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الأمامية ثنائية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.2/F، والثانية كاميرا SL 3D، وتستخدم في العزل، وفتح الجوال من خلال خاصية الـ Face ID. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، الأولى دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.6/F، وتحتوي على مستشعر كبير جداً، تدعم المثبت البصري الـ OIS، والثانية دقتها 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2/F، وتدعم التقريب والتثبيت البصري، وتدعم الزووم حتى 2.5X مع عدم فقدان لجودة الصورة، ودقة الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في التصوير الواسع، والكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D LiDAR، وتستخدم في العزل والبورتريه. تحتوي على فلاش من نوع ليد رباعي.

مميزات ايفون 12 برو ماكس

الهاتف يشتمل على العديد من المزايا التي تجعله أقوى هاتف في العالم وهى كالآتي:-

الموبايل يدعم التصوير بجودة الـ 4K.

يتميز بالثبات الكامل بفضل قوة العدسة الرئيسية التي تحتوي على تقنية الثبات الجديدة Sensor Shift.

التليفون يدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية من خلال خاصية Dolby Vision HDR.

التصوير بصيغة Raw التي يمكن التعديل عليها من خلال الهاتف.

يدعم الـ Night Mode في كل عدسات الجوال ما عدا الكاميرا الزووم.

مقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68.

سعر iPhone 12 Pro Max

سوف نستعرض مع حضراتكم سعر ايفون 12 برو ماكس في السعودية ومصر والدول العربية وهى كما يلي:-