رابط نتائج اهلية حساب المواطن الدفعة 38 يناير 2021 وخطوات الاستعلام عبر موقع ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 38 ليناير 2021، فلقد أعلنت ادارة برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء صدور تلك النتائج الخاصة بالاهلية لصرف دفعة شهر يناير 2021، ولقد أوضحت ادارة البرنامج أنة يمكن ان يتم الاستعلام عن نتائج الاهلية لحساب المواطن وذلك بالاستعانة بالبوابة الالكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن الذي جاء من قبل المملكة العربية السعودية بهدف مساندة المواطنين بالمملكة بتقديم الدعم المالي والمادي للمواطنين بالمملكة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي من أجل تحسين مستواهم المعيشي وتخفيف الاعباء عن عاتقهم، ولذلك زاد البحث عن تلك الكيفية التي يتم خلالها الاستعلام عن حساب المواطن دفعة شهر يناير 2021.

برنامج حساب المواطن

فلقد أطلقت المملكة العربية السعودية ذلك البرنامج منذ عام 2017 ليتم من خلاله تقديم الدعم المالي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وحتي تضمن وصول الدعم الي المستحقين لتحسين مستواهم المعيشي وذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات، ولقد أوضحت المملكة أن برنامج حساب المواطن يشمل كل من كان من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاص الغير قادرين على الكسب والذين ليس لديهم اي ممتلكات شخصية، ولقد أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنة ممكن أن يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط الالكتروني لموقع حساب المواطن الالكتروني وبدء تسجيل مستخدم جديد وتكملة البيانات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الدفعات الجديدة من البرنامج الذي يسعي من أجل تقديم الدعم المالي الي من يستحق الحصول عليه لمساندته من أجل العيش حياة كريمة وتوفير احتياجات المعيشة اليومية.

رابط الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

لقد أوضحت ادارة برنامج حساب المواطن انة قد تم صدور تلك النتائج الخاصة بالاهلية اللازمة للحصول على حساب المواطن دفعة شهر يناير 2021 ولذلك أكدت على أنة يمكن أن يتم الاستعلام من خلال الرابط الالكتروني لحساب المواطن وذلك على أن يتم ايداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.