فتح محفظة استثمارية ببنك الراجحي إلكترونيا للبدء مع الراجحي تداول

فتح محفظة استثمارية بالراجحي والبدء مع الراجحي تداول، أحد خدمات بنك الراجحي الذي يعد أحد أكبر بنوك المملكة العربية السعودية، ويتميز البنك بتوافقه مع الشريعة الإسلامية حسب فتوى الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية ويقدم البنك العديد من الخدمات الأخرى مثل التمويلات كتمويلات السيارات وتمويلات الزواج بالإضافة لحزمة من التمويلات الشخصية والتمويلات العقارية.

الراجحي تداول هي خدمة مقدمة من بنك الراجحي وتعد تلك الخدمة من أهم الخدمات المقدمة من أي بنك حيث تمكن العميل من البدء في التداول والدخول لسوق البورصة، ويعتبر سوق البورصة سواء كان سوق البورصة محليا أو عالميا أحد أهم المصادر التي يمكن للدارسين فيها الوصول للثروة بالسرعة مع بعض المخاطرة المطلوبة في أي مجال، لكن يمكن تجنب تلك المخاطرة إذا تمكن العميل أو الشخص الراغب بخوضها بدراسة السوق وتحليله بشكل سليم وبناء على ذلك اتخاذ القرار المناسب، ويتيح الراجحي تداول دور الوسيط خلال تلك العمليات، بالإضافة إلى تقديمه خدمة مباشر الأفراد لإبقاء العميل على دراية لحظة بلحظة بالسوق وآخر تعاملاته البنكية.

بدء التداول مع الراجحي

لبدء عملية التداول بسوق الأسهم يجب أولا أن يكون لديك حساب جاري بالراجحي تداول من أجل البدء في المضاربة بسوق البورصة، ولتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك قم باتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول على الصفحة الرئيسية بالراجحي تداول أو الراجحي مالية.

ثانيا قم بكتابة اسم الحساب والرقم السري الخاص بحسابك.

ثالثا قم بالضغط على الدخول.

فتح محفظة استثمارية بالراجحي ببطاقة الصراف الآلي

من أجل الدخول في سوق البورصة والبدء في التداول يجب عليك فتح محفظة استثمارية بالراجحي أو حساب استثماري بالراجحي أولا ولفتح المحفظة الاستثمارية بالراجحي اتبع الخطوات الآتية وذلك بتعبئة نموذج إلكتروني في وقت أقل من 10 دقائق كالآتي:

أولا يجب التأكد أن العميل لديه بطاقة صراف آلي سارية المفعول.

ثانيا قم بالضغط على كلمة لنبدأ.

قم بإدخال الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي.

ستصلك رسالة تأكيد على جوالك.

قم بإدخال الرمز التأكيدي والتأكد من كتابته صحيحا ثم اضغط استمرار.

فتح محفظة استثمارية بالراجحي بدون بطاقة صراف آلي

في حالة عدم توافر بطاقة صراف آلي سارية المفعول مع العميل قام البنك بوضع نموذج إلكتروني تقوم بتعبئته كاملا بالبيانات الصحيحة ثم بعدها تقوم بزيارة أقرب فرع للراجحي.

تطبيق الراجحي مالية قام بنك الراجحي بإصدار هذا التطبيق لكافة الأنظمة الهاتفية سواء Android أو ISO للتسهيل على عملائه الدخول ومتابعة السوق لحظة بلحظة، ولإتمام كل عمليات البيع والشراء بشكل سلس، إلا أنه لم يخلو التطبيق من بعض الأخطاء ويرجح بعض المستخدمين التعامل الإلكتروني بالويب بشكل مباشر دون تطبيق.

بالإضافة لتطبيق الراجحي مالية يعتبر تطبيق الراجحي مباشر أفضل بكثير في خدماته وتعاملاته كما يعتبر هذا التطبيق وسيلة سهلة ومريحة لمعرفة آخر تفاصيل كشف الحساب الخاص بك وآخر العمليات التي قمت بها مما يسهل على كل مستثمر معرفة آخر المستجدات ومن أجل الاستفادة من كل تلك الخدمات يجب أولا إنشاء حساب جاري ببنك الراجحي والتسجيل بالراجحي مباشر.