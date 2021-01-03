نقيب الممثلين المصريين يكشف حالة النجوم مصابي كورونا

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن عددا من الممثلين والعاملين في الوسط الفني أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا وهم: الفنانة يسرا، والفنان أمير كرارة، والفنان كريم فهمي، والفنانة إيمان السيد، والفنان مجدي صبحي، والفنان شريف رمزي، والمنتج جمال العدل.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية المصري، أنهم يخضعون حاليا للعزل المنزلي، مع تناول بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية، باستثناء الفنان مجدي صبحي الذي نُقل إلى مستشفى العجوزة بالجيزة وتم إيداعه إحدى الغرف الداخلية لمتابعة حالته عن كثب.

وأضاف أن: "الفنانة يسرا على سبيل المثال حالتها الصحية جيدة ومستقرة إلى الآن، وتُعالج في منزلها ولا تعاني من صعوبات في التنفس"، مشيرا إلى أنه يتواصل معها بشكل يومي عبر الهاتف للاطمئنان على حالتها الصحية باستمرار.

وكانت يسرا أعلنت إصابتها بـ"كوفيد-19"، يوم الجمعة الماضي، وكتبت الفنانة المصرية البالغة من العمر 65 سنة، عبر حسابها على "إنستغرام": "أتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، كما أوجه شكرا خاصا جدا جدا لوزارة الصحة (المصرية) ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي.. ربنا يحفظكم جميعاً ويشفي كل مريض... شكراً للجميع".

وعاد أشرف زكي للقول إن "الفنان مجدي صبحي احتاج إلى نقله إلى أحد مستشفيات العزل لمتابعة حالته بعد شعوره بأعراض مرضية شديدة، وأتواصل معه بصفة دائمة للوقوف على حالته الصحية واحتياجاته المختلفة، وهوّ يتواجد في غرفة عادية بالوقت الراهن".

وشارك "صبحي" مؤخرا في الاحتفالية التي أقامها شقيقه الأكبر الفنان المصري محمد صبحي بمناسبة مرور 50 عاما على مشواره الفني.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن باقي الفنانين مثل أمير كرارة، وكريم فهمي، وإيمان السيد، وشريف رمزي، حالتهم مستقرة ومطمئنة، ولم يحتاجوا إلى نقلهم للمستشفى.

وسبق أن تعرض عدد من الفنانين المصريين مثل نشوى مصطفى وكريم قاسم وأمينة خليل وبسمة، للإصابة بـ"كوفيد-19"، وأعلنوا لاحقًا تعافيهم من المرض، مع نشر تجربتهم مع المرض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، أعلنت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، تعافيها من فيروس كورونا، بعد علاجها في المنزل لعدّة أيام.

وفَقد الوسط الفني، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في يوليو الماضي، بعد صراعها مع كورونا لأكثر من 40 يوماً.

وقال زكي، إن نقابة المهن التمثيلية أصدرت الأسبوع الجاري بيانا، طالبت شركات الإنتاج باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الفنانين من الإصابة بفيروس كورونا خلال عملهم.

وقال بيان النقابة: "انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات مصر، فإننا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، والتي تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على جميع الأصعدة".