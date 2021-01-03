الدفاع الجزائرية : استشهاد جندى ومقتل إرهابيين اثنين شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة مسلمون بتيبازة قضت قوات الجيش اليوم على إرهابيين اثنين خطيرين وضبطت بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لترتفع حصيلة هذه العملية إلى القضاء على 6 إرهابيين وضبط 6 أسلحة نارية.

وأضاف البيان أنه خلال هذه العملية، استشهد العريف راشدى محمد رابح، حيث تقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائرى بأخلص عبارات التعازى والمواساة لعائلة الشهيد وذويه، وإلى كافة أفراد الجيش.

وكان الفريق شنقريحة قد زار اليوم الأحد وبرفقته اللواء على سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، الوحدات العسكرية بمنطقة مسلمون بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التى نفذتها يوم أمس، قوات الجيش التى أدت إلى القضاء على أربعة إرهابيين دمويين خطيرين، ضبط أسلحتهم.

وأشاد الفريق شنقريحة فى كلمة له خلال الزيارة بهذا العمل البطولى ونقل إلى الأفراد العسكريين المشاركين فى هذه العملية النوعية تحيات وتقدير وتشجيع الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنى.

وقال شنقريحة "لقد حرصت على أن ألتقى بكم، على إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التى نفذتموها يوم أمس حيث تمكنتم أنتم أفراد وحداتنا الباسلة، من القضاء على أربعة إرهابيين دمويين خطيرين، واسترجاع أسلحتهم، وأبلغكم تحيات وتقدير وتشجيع السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطنى، نظير هذا العمل البطولى الذى نحن فخورون به".

وأضاف "وندعو الجميع للاقتداء بهذا العمل، كما ننـوه ونشيد بالنتائج الإيجابية التى ما فتئت وحدات الجيش الوطنى الشعبى، تحققها فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما ساهم فى التحكم بصفة كاملة، فى الوضع الأمنى فى بلادنا".

وتابع قائلا "كما لا يفوتنى، أن أتقدم، باسمى الخاص وباسمكم جميعا، وباسم كافة مستخدمى الجيش الوطنى الشعبى، بتعازينا القلبية الخالصة، إلى أهالى وعائلات شهيدى الواجب الوطنى، الرقيب سعد الدين مباركى والعريف الأول عبد الحق قايد عيشوش، اللذين سقطا فى ميدان الشرف، فى مواجهة الجماعات الإرهابية الدموية، ودفاعا عن أمن واستقرار شعبنا ووطننا الجزائر".

وحث الفريق شنقريحة أفراد الجيش على التحلى بأعلى درجات اليقظة والحذر، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بصرامة وعزيمة، وبذل المزيد من الجهود المخلصة والمضنية، من أجل الحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها.