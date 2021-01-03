فيديوجراف : من الإذعان للعصيان .. مرتزقة أردوغان ينقلبون عليه فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وتظاهر عشرات المرتزقة فى طرابلس احتجاجا على تأخر رواتبهم، حيث تبلغ مستحقات المرتزقة المتأخرة حوالى 10 آلاف دولار للفرد الواحد. وكشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن قادة المرتزقة يقتطعون من رواتبهم للمتاجرة فى سوق العملة، وأن الرواتب لا تصل إلى عائلات المرتزقة إلا فى أوقات متأخرة. كما قامت حكومة الوفاق بتخفيض رواتب المرتزقة إلى 800 دولار فقط.

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