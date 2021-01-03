زلزال بقوة 4.2 يضرب شرق تركيا

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فى بيان، إن الزلزال وقع فى قضاء سيفريجه بتمام الساعة 17.17 بالتوقيت المحلى لتركيا. وأشار البيان إلى أن عمق الزلزال بلغ 8.5 كيلو مترات تحت سطح الأرض، ولم تتم الإفادة عن أى أضرار مادية أو بشرية سببها الزلزال.

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