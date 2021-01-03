زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سواحل ألاسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة أن الهزة وقعت على بعد 235 كم جنوب غربى جزيرة أداك، وعلى عمق 17.1 كم. وأشار مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى "GFZ" إلى أن الهزة ضربت جزر ألوشيان التابعة لألاسكا.

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