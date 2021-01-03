ترامب مهاجما السلطات الصحية : إصابات كورونا فى أمريكا مبالغ فيها

وكتب ترامب على "تويتر" بعد صدور البيانات: "عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه كثيرا فى الولايات المتحدة بسبب طريقة مراكز السيطرة على الأمراض السخيفة فى التحديد مقارنة بالدول الأخرى، التى يسجل الكثير منها، عن قصد، بشكل غير دقيق ومنخفض للغاية".
وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ذهب ترامب إلى الادعاء بأن السلطات الصحية أخطأت فى تشخيص الأمراض الأخرى على أنها "كوفيد 19"، قائلا: "عندما تكون فى شك، أطلق عليها اسم كوفيد".
وفقا للأرقام التى قدمتها جامعة "جونز هوبكنز"، والتى تُحصى البيانات من السلطات الصحية الحكومية والمستشفيات، تم تسجيل ما مجموعه 299 ألف حالة إصابة جديدة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
هذا يقفز بالولايات المتحدة إلى ما يقرب من 20.5 مليون حالة مسجلة، أى ما يقرب من ضعف حالات الهند التى تأتى فى المرتبة الثانية لأكثر البلدان تسجيلا للإصابات.
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