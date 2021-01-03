أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تسجيل 2870 اصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين منذ فبراير الماضي إلى 189279 اصابة و1486 حالة وفاة.
وكانت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اللبنانية، اقترحت الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.
يأتي هذا الاقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء الكورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولم تزل في تزايد مطرد.
وكان نبيل رزق الله، عضو لجنة متابعة أزمة "كورونا" فى لبنان، أكد أنّ "التوصية التي رفعها بشأن الإغلاق تأتي بعد الضغط الحاصل على العنايات الفائقة في المستشفيات ونتّجه نحو إقفال تام على مدى 3 أسابيع، باستثناء محلات الـ"سوبر ماركت" والقطاع الصحي والصيدلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.