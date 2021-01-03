بعد وصفه بأغبى الأشخاص بواشنطن.. بولتون يهاجم ترامب: هدفه الأخير تمزيق حزبه

اجتمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا مع جون بولتون منذ إقالة الأخير كمستشار للأمن القومي في عام 2019؛ كان بولتون، على وجه الخصوص، غاضبًا من هجوم ترامب على العضو الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري، جون ثون.

وزعم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون أن انتقاد الرئيس دونالد ترامب لكبار الشخصيات في الحزب الجمهوري يهدف إلى هزيمة قاسية مورست على الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

وغرد بولتون يوم السبت على ما يبدو أن "الهدف الأخير لترامب هو تمزيق حزبه" وأن الرئيس الأمريكي "يضيء الشعلة في محرقة جنازته السياسية بمهاجمة الجمهوريين الذين لا يجرؤون على تقبيل خاتمه".

وجاءت التصريحات بعد أيام قليلة من حث ترامب حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم على إطلاق تحدٍ أولي ضد جون ثون، ثاني أعلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

و غرد ترامب يوم الجمعة

"آمل أن أرى الحاكم العظيم لولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، وهو يخوض منافسة سيناتور ثون، في الانتخابات التمهيدية المقبلة لعام 2022، كانت ستقوم بعمل رائع في مجلس الشيوخ الأمريكي ..."

وغالبًا ما استخدم ترامب الاختصار المهين "RINO" - وهو اختصار للجمهوري بالاسم فقط - ضد أولئك الذين يعتبرهم معارضين له.

ثون، وهو سوط الأغلبية في مجلس الشيوخ ، أثار غضب ترامب في ديسمبر، عندما وصف حملة ترامب لتحدي نتائج الهيئة الانتخابية بأنه شيء من شأنه أن "يسقط مثل كلب الصيد".

وفي منتصف ديسمبر، أدى تصويت الهيئة الانتخابية إلى تجاوز بايدن عتبة 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا له ليصبح رئيسًا، حيث حصل على 306 موافقات، بينما حصل ترامب على 232 صوتًا في المجموع.

ومع تصديق الكونجرس الأمريكي على الأصوات في 6 يناير، ما زال ترامب يرفض التنازل، مشيرًا إلى "تزوير الناخبين" خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.

أما بالنسبة لتغريدة بولتون يوم السبت، فقد نُشرت بعد أن وصفه ترامب بأنه "واحد من أغبى الأشخاص في واشنطن" ، بعد انتقاد مستشار الأمن القومي السابق للرئيس بسبب تقارير تفيد بأن ترامب قد فكر في تطبيق الأحكام العرفية "لإعادة إجراء" الانتخابات بموجب الإشراف العسكري.

وقال بولتون "إن ترامب غير لائق للوظيفة، ولا أعتقد أنه قرأ الدستور على الإطلاق، وإذا كان قد فعل ذلك، فمن الواضح أنه لم يفهمها، وإذا كان قد فهمها في وقت ما، فقد نسيها"، وفقا لما قاله لشبكة CNN.

وفي مقابلة سابقة مع المنفذ الإخباري الأمريكي، أكد أن جو بايدن سيؤدي اليمين في الموعد المحدد في يناير، مدعيًا أن "السؤال الحقيقي هو مقدار الضرر الذي يمكن أن يحدثه الرئيس دونالد ترامب قبل حدوث ذلك".