تمسكت بموقفها بالتحكم في مياه النيل.. إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة

أصدرت وزارة الري الإثيوبية، بيانًا عقب انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقالت إثيوبيا، إنه تم الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إثيوبيا لن توافق على أي اتفاق يحد من حقها في استخدام مياه النيل بأي شكل كان.

وأعربت إثيوبيا عن موافقتها على مذكرة خبراء الاتحاد الإفريقي، واعتمادها كوثيقة حول آلية مفاوضات سد النهضة.

وأشارت خلال البيان إلى أن الخلاف الرئيسي يكمن في بعض الإرشادات المتعلقة بتعبئة سد النهضة ومشاريع التنمية المستقبلية.

في وقت سابق، أعلن السودان تخصيص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.

وقالت وزارة الري السودانية إن وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا طلبت تخصيص الاجتماعات الثنائية لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تستأنف الاجتماعات الثلاثية يوم الأحد 10 يناير.