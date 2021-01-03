المبعوث الخاص رايبرن يسافر إلى الإمارات العربية المتحدة والأردن

يسافر المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبرن إلى الإمارات العربية المتحدة والأردن من 4 إلى 7 يناير لإجراء مناقشات مع مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني وشركاء تنفيذيين أمريكيين بشأن الوضع في سوريا.
ويؤكد المبعوث الخاص رايبرن خلال اجتماعاته على أهمية جهودنا الجماعية للتوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254
كما يعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الدوليين ضمن حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد نظام الأسد وممكنيه، وذلك بهدف إنهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.
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