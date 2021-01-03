تحميل لعبة ببجي موبايل وكيفية شحن شدات ببجي مجانا للكمبيوتر والموبايل

تحميل لعبة ببجي موبايل يجب أن نتكلم في البداية عن ما هي لعبة بابجي PUBG MOBILE؟ لعبة ببجي هي من الألعاب المتوفرة على الهواتف والأجهزة اللوحية، ويجب أن نعرف أن هذه اللعبة لها إصدارين هما الإصدار العادي والإصدار Lite، وتعتبر هذه اللعبة من ألعاب البقاء، لذلك يدخل حوالي مائة فرد يكونوا مجتمعين في مكان محدد من أماكن لعبة ببجي، ويمكن لهذه اللعبة أن يتم لعبها فرديًا أو جماعيًا.

الذي قام بتأسيس لعبة ببجي وهو الذي قام بتطويرها Brendan Greene وكان يبلغ سن الثالثة والأربعين من عمره، وكان يحمل الجنسية الإيرلندية حيث قام بصناعة الكثير من الألعاب وكانت هذه الألعاب من وحي تفكيره الخاص، وكانت هذه اللعبة على وجه الخصوص، هي التي تم تحقيق النجاح له من خلالها حتى تكون هي طريقة للشهرة والثراء، رابط تحميل لعبة ببجي .

ما هي أفضل السيارات في لعبة بابجي؟

بإمكان السيارة التي توجد في لعبة ببجي أن تقوم بمساعدتك للوصول إلى الأماكن البعيدة في لعبة ببجي PUBG MOBILE بسرعة فائقة، يجب أن نقول عندما يتم تنوع السيارات في هذه اللعبة ووسائل النقل بها، يكاد يقوم بجعلها أصعب عندما نقوم باختيار الأفضل بها للتنقل.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE

شحن شدات ببجي، لذلك يمكن أن نقول على سيارة The Dacia إنها تعتبر من المفضلات في هذه اللعبة، حيث السرعة التي تسير بها 129Km/h، وذلك يجعلها تكون أسرع بين سيارات اللعبة، يمكن للعبة ببجي أن تستطيع أن تقوم بحمل أربعة أفراد في وقت واحد.

بمعنى أن تستطيع حمل فريق متكاملًا، لذا يجب أن نقول أن السيارة الخاصة بلعبة ببجي تكون محمية حماية كاملة، وتكون مغطاة حتى نتجنب الطلقات النارية التي تنتج عن الرصاص المتناثر أثناء اللعبة، دون أن يتعرض أحد لأي أذى.

كيف يربح مطورين لعبة ببجي PUBG ؟

لم تأتينا الشهرة من خلال لعبة ببجي PUBG عن طريق الإعلانات، بل يكون تحقيقها عن طريق الأرباح التي تنتج من خلال Microstransaction تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر.

بمعنى عملية شراء الأسلحة والملابس وبعض من الأشياء التي يتم توافرها من خلال اللعبة ولكن بشكل مدفوع، وبعض من الإعلانات التي تعمل اللعبة على القيام بها، بالإضافة إلى ذلك الطريقة التي يتم بها بيع هذه اللعبة عن طريق منصة Steam.