الإجازات الرسمية في 2021 في مصر والسعودية والإمارات

الإجازات الرسمية في 2021 ، مع قدوم العام الجديد يبحث العديد من الأشخاص عن الإجازات الرسمية المقررة خلال العام ومواعيدها، وخاصةً العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وذلك لأن الإجازات هي التي تقوم بتجديد الطاقة والحيوية عند الأشخاص لذلك من الصعب الاستغناء عنها في العالم كله.

ونتيجة لذلك سنعرض لكم الإجازات الرسمية في 2021 في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

الإجازات الرسمية في 2021

تعتبر الإجازات الرسمية من كل عام هي الحافز الذي يجدد النشاط والحيوية للعمال سواء كانوا في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، لذلك سنعرض لكم جميع العطل الرسمية في العام الجديد، التي ستمر بها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بداية من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر.

إجازات جمهورية مصر العربية 2021

فيما يلي، سنعرض لكم الإجازات الرسمية 2021 في مصر والمعتمدة من قبل رئاسة الجمهورية:

يوم الخميس الموافق السابع يناير من عام 2021 سيوافق عطلة عيد الميلاد القبطي.

يوم الإثنين الموافق الخامس والعشرون من شهر يناير سيوافق إجازة ثورة 25 يناير بالإضافة إلى إجازة عيد الشرطة أيضًا.

يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من شهر أبريل سيوافق إجازة عيد تحرير سيناء.

يوم السبت الموافق الأول من شهر مايو سيوافق إجازة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق الثالث من شهر مايو سيوافق إجازة شم النسيم.

من يوم الخميس وحتى يوم السبت أي من يوم 13 مايو وحتى يوم 15 مايو سيوافقوا إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الأربعاء الموافق الثلاثون من شهر يونيو سيوافق إجازة ثورة 30 يونيو.

من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة أي من يوم 19 يوليو وحتى يوم 23 يوليو ستكون وقفة عيد الأضحى وإجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر يوليو سيوافق إجازة عيد ثورة يوليو.

يوم الإثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس سيوافق إجازة رأس السنة الهجرية 1443.

يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر أكتوبر سيوافق إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات العاشر من رمضان وحرب أكتوبر 1973.

يوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر سيوافق إجازة المولد النبوي الشريف.

وسنعرض لكم من خلال الجدول التالي موعد الإجازات والأعياد الرسمية 2021 في مصر، كما يلي:

الإجازات الرسمية في السعودية 2021

في السطور التالية، سنتعرف على أبرز إجازات السعودية 2021، كما يلي:

يبدأ العام 2021 بالإجازة الخاصة بالنصف العام الدراسي في المملكة العربية السعودية لعام 2021 وهذه الإجازة خاصة بالطلاب وهي تبدأ من يوم 31 من شهر ديسمبر لعام 2020 وتنتهي في يوم 16 من شهر يناير لعام 2021.

الحادي عشر من شهر مايو وحتى الخامس عشر من شهر مايو سيوافق وقفة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك (هذا التاريخ متوقف على رؤية هلال شهر شوال).

أما إجازة نهاية العام الدراسي فهي تبدأ من يوم 3 من شهر يونيو لعام 2021 وحتى يوم 28 من شهر أغسطس لعام 2021.

التاسع عشر من شهر يوليو وحتى الثاني عشر من يوليو سيوافق وقفة عيد الأضحى المبارك وإجازة عيد الأضحى المبارك (ويتوقف هذا التاريخ على هلال شهر ذي الحجة).

الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر سبتمبر سيوافق الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91.

في الجدول التالي، سنعرض لكم قائمة بـ العطل الرسمية في السعودية 2021، أو إجازات السعودية 1442 :

الإجازات الرسمية في الإمارات 2021

في السطور القليلة التالية، سنرصد العطل الرسمية في الإمارات 2021 ، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرًا، كما يلي:

الجمعة الموافق الأول من شهر يناير سيوافق إجازة رأس السنة الميلادية.

بدءًا من يوم الحادي عشر من شهر مايو وحتى يوم الرابع عشر من شهر مايو ستكون إجازة عيد الفطر المبارك.

بداية من يوم التاسع عشر من شهر يوليو وحتى يوم الثالث والعشرون من شهر يوليو ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك.

الإثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس ستكون إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر ستوافق إجازة المولد النبوي الشريف.

الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر ستكون عطلة عيد يوم الشهيد المُرحلة.

الخميس والجمعة وهم اليوم الثاني والثالث من شهر ديسمبر سيوافق إجازة اليوم الوطني الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في الجدول التالي، سنستعرض أجندة العطلات الرسمية 2021 في الإمارات ، كالتالي:

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم الاجازات الرسمية في 2021 وذلك في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة العربية.