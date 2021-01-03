رابط بوابة مصر الرقمية أحد أهم المنصات الإلكترونية التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الفترة الحالية. بعد أن أعلنت وزارة التموين عن بدء إضافة المواليد الجدد ٢٠٢١ بالرقم القومي. من خلال الدخول إلى رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين ٢٠٢١ والذي أعلنت عن الوزارة مطلع يناير ٢٠٢١. ويمكن تسجيل المواليد الجدد ٢٠٢١ من خلال الدخول إلى رابط بوابة مصر الرقمية أو عبر رابط موقع دعم مصر.

رابط بوابة مصر الرقمية

رابط بوابة مصر الرقمية هو موقع إلكتروني تابع للحكومة المصرية ويقدم أكثر من ٣٥ خدمة إلكترونية للمواطنين. ويساهم رابط مصر الرقمية في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بطريقة سهلة، تساعد المواطن في تحصيل عدد كبير من الخدمات. أحد أهم الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية هي كشف صاحب البطاقة التموينية عن أحقية صرف الخبز والسلع التموينية بالرقم القومي، أو من خلال رقم الهاتف المحمول.

وتمكن بوابة مصر الرقمية المواطن مصري الجنسية الاستعلام والاستفسار عن جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع، والتي تزيد عن ٣٠ خدمة. فيما يلي نعرض لكم بالخطوات طريقة التسجيل على بوابة مصر الرقمية من أجل إضافة المواليد لبطاقة التموين ٢٠٢١ أو للحصول على الخدمات الأخرى.

خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية ٢٠٢١

يتم التسجيل في البوابة من خلال الدخول إلى رابط بوابة مصر الرقمية ٢٠٢١ ثم اختيار المواطن الخدمة التي يريد الاستفسار عنها، ومتابعة التسجيل على بوابة مصر الرقمية التي تتميز بسهولة الاستخدام. ويمكن الاستعلام عن الخدمات بواسطة إدخال الرقم القومي أو رقم المحمول. ويمكن إضافة المواليد ٢٠٢١ بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة مصر الرقمية.

الضغط على ضم أفراد الأسرة.

إضافة مواليد.

أدخل رقم البطاقة التموينية.

اضغط على مربع الموافقة على الشروط، بعد التأكد من أن بيانات البطاقة التموينية تابعة لك.

اختر الاشخاص المراد إضافتهم للبطاقة.

قم بتسجيل الرقم القومي.

كما يمكن النقر على تتبع الطلب لمعرفة موقف الطلب، بحيث تتمكن من معرفة نتيجة الطلب. خلال هذا الفيديو الصادر عن بوابة مصر الرقمية يمكن التعرف على شروط إضافة المواليد ٢٠٢١، ضم الأفراد المسجلين على البطاقات التموينية بالتفاصيل.