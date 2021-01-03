أخبار اليمن : الشوافي يكشف حالة الطقس باليمن حتى الجمعة القادمة

الشوافي يكشف حالة الطقس باليمن حتى الجمعة القادمةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال الأيام المقبلة ابتداءً من مساء اليوم الأحد وحتى الجمعة.

وتوقع الفلكي الشوافي إنخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى، لتجعل الأجواء على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية باردة الى شديدة البرودة.

ودعا الشوافي الجميع الى الحذر من تأثير الاجواء خصوصاً العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر، وكذلك رعاة الماشية والنحل.

ونصح الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين إلى توخي الحذر وعدم المغامرة خلال الأيام القادمة، متوقعاً أن تكون محصلة عوامل الطقس مقاربة للأيام الماضية بفارق انخفاض بسيط عنها، مؤكداً أن مثل هذه الحالة المناخية يتوجب على المزارعين الحذر خصوصاً على المزروعات التي تتأثر سريعاً.

وأوضح الشوافي أن هذا لا يعني ان الحالة المناخية غير شديدة بالنسبة للانسان فالتبريد الذي قد يقضي على النبات أو حتى يقترب من ذلك يعتبر شديد جداً بالنسبة للانسان، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.