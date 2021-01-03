جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل نحو 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل أكثر من 57 ألفا فى اليوم السابق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا الفيروس فى المملكة المتحدة، ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة والإصابات الجديدة سجلت 54.990 حالة، مقابل 445 وفاة و57.725 إصابة فى اليوم السابق. وأصبح إجمالى الإصابات بكورونا فى بريطانيا مليونين و654.779 إصابة، منها 75.024 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 55 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.