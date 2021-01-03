إثيوبيا : وافقنا على وثيقة للاتحاد الإفريقى بشأن آلية مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة الإثيوبية إنه تم التوافق على عملية الملء الأول والتشغيل السنوى لسد النهضة.

وفى وقت سابق من اليوم الأحد، شارك كل من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماع السداسى الوزارى حول سد النهضة الإثيوبى، لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.

وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة التوصل فى أقرب فرصة ممكنة لاتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن فى الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.