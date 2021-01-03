قبرص.. 12 إصابة بكورونا المتحور لدى وافدين من بريطانيا 

أعلنت وزارة الصحة القبرصية يوم الأحد أنها اكتشفت 12 إصابة بفيروس كورونا المتحور لدى وافدين عادوا مؤخرا من بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة إنه بين 19 اختبارا إيجابيا لـCOVID-19 تم تسجيلها لدى وافدين من بريطانيا من 6 إلى 20 ديسمبر، كشفت عن 12 إصابة بكورونا المتحور.

وأعلنت قبرص عن ارتفاع حاد في حالات COVID-19 في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تجاوزت أحيانا 600 حالة يوميا.

ومنذ ظهور المرض لأول مرة في قبرص في أوائل مارس وحتى 2 يناير، أصيب 23445 شخصا وتوفي 129 شخصا.