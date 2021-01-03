حسن نصر الله يتوعد أمريكا بالرد على مقتل قاسم سليماني

توعد زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الولايات المتحدة بالرد على عملية مقتل قاسم سليماني، الذي لقى مصرعه في نفس الوقت من العام السابق إثر استهدافه بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.
وقال نصر الله في كلمة له: "عندما تقرر إيران الرد عسكريا وأمنيا فهي من سيرد ولن تطلب ذلك من أصدقائها أو حلفائها".
وأضاف: "مسؤولية كل حر في العالم أن يكون شريكا في تنفيذ القصاص بحق من قتل سليماني والمهندس".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن بلاده لا تستبعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي حماقة ضدها.
في السياق نفسه، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "مقاتلي فيلق القدس، سيقربون تاريخ الاستكبار من نهايته".
وفي رسالة وجهها إلى قائد فيلق القدس، العميد إسماعيل قاآني، أشاد اللواء سلامي، "بإخلاصه وروحه الطاهرة وقلبه السليم وأفكاره وقيادته المميزة والشجاعة التي جعلت هذه القوة في مستوى جديد من الجهاد العظيم ضد نظام الهيمنة وأذنابه"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
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