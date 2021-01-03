100 قتيل في هجوم إرهابي على قرى محلية غرب النيجر على الحدود مع مالي

لقي ما لا يقل عن 100 مدني مصرعهم وأصيب آخرون يوم السبت على يد مهاجمين في قريتي تشومبانجو وزارومدار النيجيرية في منطقة تيلابيري الغربية في النيجر، على مرمى حجر من الحدود مع مالي، وفقا لما اعلنه ألو حسان، عمدة بلدية تونديكيويندي التي تدير كليهما.

وعلق المسؤول الكبير على الهجوم الأخير الذي هز أرض تيلابيري الغربية المحاصرة بالساحل ، وشن الهجمات "إرهابيون جاءوا على متن نحو مائة دراجة نارية".

ووقع الهجوم في يوم إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في النيجر ، والتي شهدت صدارة وزير الخارجية السابق محمد بازوم.