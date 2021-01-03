100 قتيل في هجوم إرهابي على قرى محلية غرب النيجر على الحدود مع مالي

لقي ما لا يقل عن 100 مدني مصرعهم وأصيب آخرون يوم السبت على يد مهاجمين في قريتي تشومبانجو وزارومدار النيجيرية في منطقة تيلابيري الغربية في النيجر، على مرمى حجر من الحدود مع مالي، وفقا لما اعلنه ألو حسان، عمدة بلدية تونديكيويندي التي تدير كليهما.
وعلق المسؤول الكبير على الهجوم الأخير الذي هز أرض تيلابيري الغربية المحاصرة بالساحل ، وشن الهجمات "إرهابيون جاءوا على متن نحو مائة دراجة نارية".
ووقع الهجوم في يوم إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في النيجر ، والتي شهدت صدارة وزير الخارجية السابق محمد بازوم.
وأفادت تقارير سابقة لراديو فرنسا الدولي (RFI) أن "الجهاديين" هاجموا القرى المذكورة يوم السبت ، مما أسفر عن مقتل 56 مدنيًا على الأقل وإصابة 20 آخرين.
وشهدت النيجر، التي انخرطت في الآونة الأخيرة في حرب مع جماعة بوكو حرام الإرهابية ، أحدث هجوم لها في 12 ديسمبر في بلدة تومور، حيث قتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وأصيب المئات، وفقًا للأمم المتحدة - وكالة اللاجئين.
ونددت الأمم المتحدة بشدة بهذا العمل، حيث قالت وكالة الأمم المتحدة للمراقبة (UNRA) إن منطقة ديفا في جنوب شرق النيجر "تضررت بشدة من تصاعد العنف المتطرف في حوض بحيرة تشاد الذي أجبر مئات الآلاف على النزوح إلى المنطقة".
وأوضحت الوكالة تفاصيل الإحصائيات: "في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 450 حادثة قتل وخطف وعنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي وحوادث خطيرة أخرى".
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