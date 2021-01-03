رصيد شبكة سوا تعرف على طرق الاستعلام عن رصيدك وأكواد الخدمات المختلفة

تعد سوا من أفضل الشبكات في المملكة العربية السعودية والتي توفر كافة الخدمات لعملائها من شحن رصيد شبكة سوا والاستعلام عنه والعديد من خدمات الاتصالات وباقات النت الأخرى، أتاحت تلك الشبكة عدة طرق سهلة تمكنك من خلالها معرفة رصيدك ومجموعة متنوعة من الأكواد تغطي كافة الخدمات، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل تلك الخدمات. رصيد شبكة سوا طريقة شحن رصيد شبكة سوا: رصيد شبكة سوا طريقة شحن رصيد شبكة سوا: أتاحت شبكة سوا ست طرق مختلفة تمكنك من خلالها شحن والاستعلام عن رصيدك وذلك كالآتي: الطريقة الأولى طريقة تحويل الرصيد: قم بإرسال رسالة نصية SMS إلى رقم 1500 وتحتوي على 133.

ادخل رقم سوا الذي ترغب في التحويل الرصيد إليه ثم اضغط ( * ) ثم أدخل المبلغ ثم ( * ).

قم بكتابة رقم هوية الشخص الذي سترسل إليه الرصيد ثم ( # ) ثم اضغط إرسال. الطريقة الثانية: قم بالاتصال على 155 .

أدخل رقم إعادة الشحن الموجود على الكارت ثم ( * ) .

أدخل رقم بطاقتك ثم ( # ) ثم بالضغط على زر الاتصال. الطريقة الثالثة: أرسل رسالة النصية SMS إلى 1500 واكتب فيها رقم 155.

ادخل أرقام الكارت الخاص بإعادة الشحن ثم ( * ) .

أدخل رقم الهوية ثم ( # ) ثم اضغط على إرسال. الطريقة الرابعة: قم بالاتصال على الرقم 1500.

اتبع القائمة واضغط على طلب شحن الرصيد.

أدخل رقم إعادة الشحن الموجود على الكارت.

أدخل رقم هويتك ويتصلك رسالة برصيدك الحالى وإتمام شحن رصيدك. الطريقة الخامسة: يمكنك شحن رصيدك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسوا على الإنترنت “http://www.stc.com.sa”. الطريقة السادسة: يمكنك شحن رصيدك أيضاً من خلال زيارة موقع جوال “http://www.aljawal.net.sa” من جهازك المحمول واتباع الخطوات بكل سهولة وإتمام الشحن. طريقة الاشتراك في خدمات سوا المختلفة: اشترك في خدمة نقاط قطاف من خلال كود 201.

يمكنك تفعيل خدمة الوسائط من خلال كود 1000.

يمكنك إلغاء خدمة وسائط من خلال إدخال كود 1001.

قم بالاستفادة من خدمة تحديد المواقع بإدخال كود 1010 أو يمكنك إلغاء تلك الخدمة من خلال كود 1011.

يمكنك الاستعلام عن رصيدك الحالى من خلال كود 1111.

تتيح لك الشبكة خدمة التجوال الدولي من خلال كود 1400 أو يمكنك إلغاء هذه الخاصية من خلال إدخال كود 1401. طريقة الاشتراك في خدمات سوا المختلفة: الوسوم

تعد سوا من أفضل الشبكات في المملكة العربية السعودية والتي توفر كافة الخدمات لعملائها من شحن رصيد شبكة سوا والاستعلام عنه والعديد من خدمات الاتصالات وباقات النت الأخرى، أتاحت تلك الشبكة عدة طرق سهلة تمكنك من خلالها معرفة رصيدك ومجموعة متنوعة من الأكواد تغطي كافة الخدمات، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل تلك الخدمات. رصيد شبكة سوا طريقة شحن رصيد شبكة سوا: رصيد شبكة سوا طريقة شحن رصيد شبكة سوا: أتاحت شبكة سوا ست طرق مختلفة تمكنك من خلالها شحن والاستعلام عن رصيدك وذلك كالآتي: الطريقة الأولى طريقة تحويل الرصيد: قم بإرسال رسالة نصية SMS إلى رقم 1500 وتحتوي على 133.

ادخل رقم سوا الذي ترغب في التحويل الرصيد إليه ثم اضغط ( * ) ثم أدخل المبلغ ثم ( * ).

قم بكتابة رقم هوية الشخص الذي سترسل إليه الرصيد ثم ( # ) ثم اضغط إرسال. الطريقة الثانية: قم بالاتصال على 155 .

أدخل رقم إعادة الشحن الموجود على الكارت ثم ( * ) .

أدخل رقم بطاقتك ثم ( # ) ثم بالضغط على زر الاتصال. الطريقة الثالثة: أرسل رسالة النصية SMS إلى 1500 واكتب فيها رقم 155.

ادخل أرقام الكارت الخاص بإعادة الشحن ثم ( * ) .

أدخل رقم الهوية ثم ( # ) ثم اضغط على إرسال. الطريقة الرابعة: قم بالاتصال على الرقم 1500.

اتبع القائمة واضغط على طلب شحن الرصيد.

أدخل رقم إعادة الشحن الموجود على الكارت.

أدخل رقم هويتك ويتصلك رسالة برصيدك الحالى وإتمام شحن رصيدك. الطريقة الخامسة: يمكنك شحن رصيدك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسوا على الإنترنت “http://www.stc.com.sa”. الطريقة السادسة: يمكنك شحن رصيدك أيضاً من خلال زيارة موقع جوال “http://www.aljawal.net.sa” من جهازك المحمول واتباع الخطوات بكل سهولة وإتمام الشحن. طريقة الاشتراك في خدمات سوا المختلفة: اشترك في خدمة نقاط قطاف من خلال كود 201.

يمكنك تفعيل خدمة الوسائط من خلال كود 1000.

يمكنك إلغاء خدمة وسائط من خلال إدخال كود 1001.

قم بالاستفادة من خدمة تحديد المواقع بإدخال كود 1010 أو يمكنك إلغاء تلك الخدمة من خلال كود 1011.

يمكنك الاستعلام عن رصيدك الحالى من خلال كود 1111.

تتيح لك الشبكة خدمة التجوال الدولي من خلال كود 1400 أو يمكنك إلغاء هذه الخاصية من خلال إدخال كود 1401. طريقة الاشتراك في خدمات سوا المختلفة:

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