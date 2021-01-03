التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم

التسجيل في نظام فارس ، نظام فارس يُقدم الكثير من الخدمات الخاصة بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعتبر نافذة يُمكنك من خلالها الاستفادة بكل الخدمات الإدارية في أي وقت، ويمكن الحصول على الأجازات والموافقات بشكل آلي دون الحاجة إلي الذهاب للمؤسسة التعليمية أو الوزارة، ويكثر البحث في الآونة الحالية عن الدورات التعليمية والأنشطة المُختلفة والتطوير المهني اللازم للمعلمين، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن نظام فارس عبر السطور القادمة.

نظام فارس الخدمة الذاتية بالمملكة

يُعد هذا النظام من أبرز الأنظمة التي أطلقته المملكة العربية السعودية لكي يوفر الكثير من الخدمات لكافة للمعلمين، والإداريين وغيرهم، والجدير بالذكر أن هذه الخدمات تقدم بشكل إلكتروني للحد من انتقال العدوى بين الاشخاص وتسهيلاً عليهم الوقت والجهد، وتطوير مستواهم المهني، ومتابعة الدورات التعليمية التي ترفع مستواهم المهني أول بأول لتحقيق أفضل أداء والنهوض والرقي بالمنظومة التعليمية ككل.

خطوات التسجيل في نظام فارس

يبحث الكثير عن خطوات التسجيل التي سنوضحها خلال ما يلي:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام فارس.

يتم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور ورمز التحقق والتأكد من صحتهما.

الذهاب بعد ذلك إلي خانة تسجيل الدخول حتى تتمكن من الاستفادة بكافة الخدمات المُقدمة من نظام فارس الإلكتروني بالمملكة.

رابط التسجيل في نظام فارس

تستطيع الاستفادة بكافة الخدمات المُقدمة خلال هذا النظام لكي تتمكن من الحصول على الخدمة المطلوبة، حيث يقدم نظام فارس العديد من الخدمات المميزة للمعلم والعامل والإداري، مثل طلب الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، أو طلبات البدلات، أو قطع إجازة، أو تمديد إجازة، أو تعديل مدة إجازة، أو إلغاء إجازة، أوتعديل بداية إجازة، كما يمكن التقدم بطلب تقاعد، ويتيح النظام العديد من خدمات الاستعلامات الأخرى.