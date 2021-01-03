ملاهي الحكير لاند بالرياض مواعيد الزيارات وأسعار تذاكر الدخول

ملاهي الحكير لاند بالرياض عالم سحري يضم عدد من الفعاليات يمكنك القيام به بالعديد من الأنشطة التي صممت خصيصا لتناسب كل من الأطفال والكبار وتقام الكثير من الفعاليات في المكان منها مهرجان الرياض للترفيه وغيرهم من فعاليات الاحتفالات المختلفة التي يحضرها الجميع من كل أنحاء الرياض لمشاهدة المعالم الساحرة الموجودة في المكان، وفي هذا المقال نتحدث عن الفعاليات والأنشطة داخل المكان، مواعيد الزيارات وكذلك اسعار تذاكر الدخول.

الفعاليات والأنشطة داخل الحكير لاند بالرياض

هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تتم داخل الحكير لاند في مدينة الرياض حيث يمكنك زيارة الأماكن التالية عند دخول المكان:

صالات ألعاب مغلقة منها صالات التزلج أو صالات الألعاب الإلكترونية.

الكثير من المطاعم العالمية والمطاعم المحلية الموجودة داخل المكان.

تتواجد الكثير من الأماكن التي تحوي مجسمات لاثار قديمة تربية أو غربية مثل مجسم برج ايفل في باريس

تستطيع حضور الفعاليات الترفيهية وأنشطة الغناء التي تقام في فترات المهرجانات والاحتفالات المختلفة في المكان.

مواعيد الزيارات في الحكير لاند بالرياض

أما عن المواعيد الذي تم تحديدها من قبل الحكير لاند في الرياض لتستطيع زيارة المكان سواء للرجال أو النساء فتكون كما يلي:

النساء يومي الخميس والجمعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

مواعيد الزيارات للرجال باقي أيام الأسبوع في نفس المواعيد.

تذكرة الدخول مع الحصول على لعبتين مجانا تكون بسعر 50 ريال سعودي.

تذكرة الدخول مع إمكانية لعب جميع الالعاب مجانا بسعر 79 ريال سعودي.

يستثنى من الألعاب في التذكرة السابقة لعبة الترامبولين والتي ينبغي حجزها بتذكرة خارجية خاصة لها فقط.

سعر حجز تذكرة لعبة الترامبولين في الحكير لاند 25 ريال سعودي.

أسعار تذاكر الدخول في الحكير لاند بالرياض