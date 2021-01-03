أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 175 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 3 غارات لطيران حربي على الكتيب والصليف، وتحليق 8 طائرات حربية في أجواء المدينة وكيلو 16 والمنظر والدريهمي والجاح والجبلية.

وأشار إلى ان الخرقات شملت أيضاً تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والدريهمي والجاح والجبلية وشارع الخمسين وكيلو16 والمنظر.

ولفت المصدر إلى رصد 42 خرقًا بقصف مدفعي و99 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.