مانشستر سيتي يضرب تشلسي في عقر داره

تعافى مانشستر سيتي من آثار انتشار عدوى كوفيد-19 بين لاعبيه وفاز3-1 على تشلسي في ستامفورد بريدج ليدخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وافتقد فريق المدرب بيب غوارديولا ستة لاعبين بسبب فيروس كورونا، لكن الفريق رد بقوة وسجل 3 أهداف رائعة بواسطة إيلكاي غوندوغان وفيل فودن وكيفن دي بروين في غضون 16 دقيقة بالشوط الأول.

وبعد ذلك بدا أن تشلسي نجح في تقليل آثار الانهيار، رغم استمرار تراجع النادي اللندني بعد البداية القوية للموسم، وقلص البديل كالوم هودسون أودوي الفارق في الوقت بدل الضائع.

وتقدم السيتي إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد، وخاض الفريق مباراة أقل منهما.

وهذه الخسارة الرابعة لتشيلسي في ست مباريات ليبقى في المركز الثامن برصيد 26 نقطة رغم أنه خاض مباراتين أكثر من سيتي.