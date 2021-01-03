ترامب يعلن مشاركته فى احتجاجات على فوز بايدن 6 يناير

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيحضر الاحتجاجات فى العاصمة واشنطن يوم 6 يناير، تزامنا مع تصديق الكونجرس على تصويت الهيئة الانتخابية لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، فى الانتخابات الرئاسية.





وشارك ترامب مقطع فيديو على "تويتر" يشجع فيه أنصاره على الاحتجاج على نتائج انتخابات نوفمبر، وقال إنه سيكون هناك، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". يذكر أن جلسة الكونجرس المشتركة لفرز الأصوات الانتخابية هى إجراء روتينى وتمثل الخطوة الأخيرة فى التأكيد على فوز بايدن. ولا يزال ترامب يرفض التنازل عن السباق ويواصل تقديم مزاعم لا أساس لها حول تزوير الأصوات، والتى رفضتها باستمرار محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية وكذلك وزارة العدل. ويخطط المتظاهرون للتجمع عند نصب واشنطن وفريدم بلازا ومبنى الكابيتول، وتعهدت مجموعة "The Proud Boys"، وهى جماعة يمينية متطرفة روجت للعنف، بالحضور فى وضع التخفى، بحسب شبكة "سى إن بى سى".

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