فيديو .. انفجار ضخم فى خزانات وقود بمنطقة حدودية بين لبنان وسوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع فى خزانات للغاز والمازوت، عند معبر العريض فى منطقة القصر الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى اللحظة.

وأحدث الانفجار دوياً هائلاً وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد نتائج الانفجار حول ما إذا كان هناك ضحايا بالأرواح.

وأفاد الصليب الأحمر اللبنانى عن وقوع 5 إصابات فى انفجار القصر، وتزامن هذا الانفجار مع تحليق مكثف للطيران الحربى الإسرائيلى فوق مناطق لبنانية.