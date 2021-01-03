إيطاليا تتخطى 75 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 14.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وتخطى الحصيلة الاجمالية للوفيات بسبب الفيروس حاجز الـ75 ألف حالة.
وسجلت الوزارة 347 وفاة و14245 إصابة خلال اليوم الأخير، مقابل 364 وفاة و11831 إصابة أمس، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و155446 إصابة منها 75332 وفاة و576214 حالة نشطة ومليون و503900 حالة شفاء.
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