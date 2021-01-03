قتيل ومصابون في إطلاق نار على كنيسة أمريكية

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون في إطلاق نار على كنيسة شرق ولاية تكساس الأمريكية.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بمقتل رجل وإصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار صباح الأحد على كنيسة في ولاية تكساس.

ونقلت عن جريج ابوت حاكم تكساس تضامنه مع عائلات الضحية والمصابين الذين سقطوا خلال الحادث.

وذكر حاكم الولاية أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به في واقعة إطلاق النار.

وتجري حاليا التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، ومزيد من المعلومات حول دوافع المشتبه به.