شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم على الحدود السورية اللبنانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى المصورة للانفجار الضخم الذي ضرب خزانات للغاز والمازوت، مساء اليوم الأحد، في منطقة القصر الحدودية بين لبنان وسوريا.
وبحسب موقع "النشرة" فإن الانفجار وقع في خزانات للغاز والمازوت عند معبر العريض في منطقة القصر الحدودية، وما زالت قوارير الغاز تتفجر حتى اللحظة.
وأحدث الانفجار دويًا هائلًا وامتدت ألسنة من اللهب بطول 10 أمتار، فيما لم تعرف بعد نتائج الانفجار حول ما إذا كان هناك ضحايا بالأرواح.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن وقوع 5 إصابات في انفجار القصر، وتوجهت ثلاث فرق تابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الانفجار.
وقامت قوى الدفاع المدني اللبناني، على الفور، بتنفيذ عمليات إخماد الخزانات المتفجرة عند معبر العرض الحدودي في منطقة القصر اللبنانية.
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