بريطانيون غاضبون من بريكست يطلقون حملة لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

"حملة إعادة الانضمام"، التي انطلقت يوم السبت الماضي، بها الآن أكثر من 9000 متابع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول في وصف المجموعة على حسابها: "مرحبًا بكم في حملة اعادة الانضمام، تقترح الحملة للمملكة المتحدة لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تنتمي إلى مجموعة أو حزب أو منظمة أو لا مصلحة تجارية وراء هذا الحساب.
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ووفقا لصضحيفة "اكسبريس" البريطانية فإن الحملة يديرها شخص ليس له حيثية خاصة، بخلاف كونه مؤيدًا للاتحاد الأوروبي متخذا شعار "قيمتها الوحيدة في أتباعها."
واليوم الأحد، نشرت الحملة عبر حسابها استطلاعًا على تويتر، سؤال لأحد متابعيها كيف يجب أن نهدف لإعادة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي وكانت الخيارات: خمس أو 10 أو 15 سنة.
ورد شخص واحد على المنشور: "حملة من أجل اعادة الوحدة الفوري ستؤدي إلى انتصارات على طول الطريق مثل الاتحاد الجمركي والوصول إلى سوق واحد مما يجعل الطريق إلى اعادة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
واضاف "إذا استقررنا لمدة 5 سنوات، فيمكن أن يتم ركلنا على الطريق، لا شيء أقل من اعادة الوحدة في أسرع وقت ممكن".
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