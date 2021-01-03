بريطانيون غاضبون من بريكست يطلقون حملة لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

يخطط الآلاف من البريطانيين الغاضبون لمؤامرة يائسة لإعادة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي - بعد أيام فقط من مغادرتها التاريخية الكاملة للبلاد.

"حملة إعادة الانضمام"، التي انطلقت يوم السبت الماضي، بها الآن أكثر من 9000 متابع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول في وصف المجموعة على حسابها: "مرحبًا بكم في حملة اعادة الانضمام، تقترح الحملة للمملكة المتحدة لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تنتمي إلى مجموعة أو حزب أو منظمة أو لا مصلحة تجارية وراء هذا الحساب.

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ووفقا لصضحيفة "اكسبريس" البريطانية فإن الحملة يديرها شخص ليس له حيثية خاصة، بخلاف كونه مؤيدًا للاتحاد الأوروبي متخذا شعار "قيمتها الوحيدة في أتباعها." واليوم الأحد، نشرت الحملة عبر حسابها استطلاعًا على تويتر، سؤال لأحد متابعيها كيف يجب أن نهدف لإعادة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في اليوم التالي وكانت الخيارات: خمس أو 10 أو 15 سنة.