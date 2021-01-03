القاهرة تنتصر.. 2020 عام هزيمة تركيا أردوغان

شهدت تركيا في عام 2020 المنصرم تراجعًا وهزائم على جميع الأصعدة تقريبا، حيث تحولت إلى واحدة من أحلك البقاع على وجه الأرض.

قال تقرير صحيفة "أحوال" التركية، إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان جعلت تركيا من بين الأسوأ عالميا فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبير، وقد أدى انكماش اقتصادها إلى انتشار الفقر شبه الدائم، كما تحولت علاقاتها الدولية إلى عزلة مخيفة، وهذا ليس مجرد تعبيرات بلاغية سوداوية، بل جميعها تستند إلى حقائق مثبتة.

احتلت تركيا المرتبة 107 من أصل 128 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2020، الذي أعده مشروع العدالة العالمية، وهي منظمة مجتمع مدني مشهورة عالميًا تعمل على تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، إذا قسمت هذه الدول إلى خمس مجموعات، فستكون تركيا في المرتبة الخامسة في الأسفل.

والأسوأ من ذلك، أن التقرير نفسه يصنف تركيا في المرتبة 124 من حيث أنظمة المحاكم المدنية والجنائية المستقلة، الخالية من التأثير الحكومي غير المناسب، الدول الأربع الوحيدة الأسوأ من تركيا هي الكاميرون وروسيا ونيكاراجوا وفنزويلا.

تحتل تركيا أيضًا المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020. بطريقة مماثلة ، تقع في المجموعة الخامسة السفلية لوسائل الإعلام الحرة.

يمكن للمرء أن يرى العديد من الدلائل الواضحة على تراجعها إلى أسفل الجدول. على الرغم من الأحكام الملزمة في الدستور، فقد رفضت المحاكم الدنيا تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب التأثير والتدخل السياسي.

قال عضو معروف في حزب العدالة والتنمية الحاكم في برنامج تلفزيوني إنه "لن يكتب حتى طفل لوائح الاتهام هذه" - ومع ذلك يظل الناس في السجن بسبب مثل هذه الاتهامات.ويقول التقرير:"إذا كانت ديمقراطية بلد ما جيدة مثل سيادة القانون وحرية الإعلام التي تحافظ عليها، فإن ديمقراطيتنا هي أيضًا من الدرجة الخامسة".

كانت السمة الأبرز للاقتصاد التركي في عام 2020 هي أنه غرق في حلقة من الفقر الدائم.

استمر كل من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل في الانخفاض في السنوات السبع الماضية على التوالي، حيث انخفض بشكل حاد في عام 2020. بين عامي 2013 و 2020، اختفى ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض من 960 مليار دولار إلى 650 مليار دولار. انخفض دخل الفرد من 12500 دولار إلى 7800 دولار في نفس الفترة.

مع أخذ معدل التضخم المتزايد في الاعتبار، انخفض معدل الرفاة بأكثر من 40 بالمائة في السنوات السبع الماضية، وهي الأولى منذ عام 1960 على الأقل. لم يكن هناك بلد آخر في قاعدة بيانات البنك الدولي شهد مثل هذا الانخفاض في نفس الفترة.

تدفع تركيا مقابل مقاربة أيديولوجية لإدارة الاقتصاد. لقد قال الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا أن "سعر الفائدة هو السبب. التضخم هو التأثير". قدرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن فشل التدخل في العملة كلف البلاد 140 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، مما يضع احتياطيات العملة عند 50 مليار دولار تحت الصفر.

عائدات الضرائب لا تغطي حتى رواتب موظفي الخدمة المدنية، والعجز في الضمان الاجتماعي والفوائد على الديون، دون مدفوعات على رأس المال. تركيا بحاجة إلى رأس مال أجنبي. ولكن عندما يكون لديك حكم القانون في دولة من الدرجة الخامسة، فقد يكون من الصعب العثور على مستثمرين جادين.

ومن الأمثلة على ذلك قيام فولكس فاجن الألمانية بتصفية استثماراتها البالغة 1.4 مليار دولار في مقاطعة مانيسا الغربية، على الرغم من قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بتقديم إعانات سخية لعملاق السيارات الألماني.

غالبًا ما تجتذب البلدان التي في أوضاع مماثلة المستثمرين المضاربين الذين يحققون أرباحًا غير متوقعة من خلال معاملات السوق قصيرة الأجل والانسحاب بع. مع ارتفاع أسعار الفائدة فجأة ، تواجه تركيا الآن للأسف مثل هذا الوضع. ستواصل تركيا على الأرجح انزلاقها نحو الفقر في عام 2021.

بشكل منفصل، قال وزير الصحة إن 50 مليون شخص سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، وهو ما جاء متأخرًا للغاية. يبلغ عدد سكان تركيا ما يقرب من 90 مليون نسمة، بمن فيهم المهاجرون، لكن العقود الموقعة لشحن اللقاحات لا تغطي حتى 50 مليونًا كما وعدوا. قد يعاني الاقتصاد والسياحة في تركيا بشكل كبير في عام 2021 بسبب ذلك.

على صعيد العلاقات الدولية ، واجهت أنقرة عزلة شديدة لم تشهدها من قبل. يقفز حزب العدالة والتنمية إلى أي صراع يصادفه في المنطقة، وينحاز دائمًا إلى أي طرف بطريقة حزبية. لا توجد دولة أخرى، كبيرة كانت أم صغيرة ، تفعل ذلك. ويميل الحزب الحاكم أيضًا إلى استخدام الوسائل العسكرية بسهولة - غالبًا قبل استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية.

العامل الأساسي الذي يشكل السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية هو الأيديولوجيا وليس المصلحة الوطنية. وهي تتألف من أطماع مؤيدة للإخوان الإرهابية في الشرق الأوسط وموقف أيديولوجي مناهض للغرب في الغرب.

هناك قضايا عالقة مع اليونان والقبارصة اليونانيين تعود إلى سنوات ما قبل حزب العدالة والتنمية. لكن الموقف الأيديولوجي الذي تبناه الحزب الحاكم أدى إلى تدهور العلاقات مع العديد من الدول الأخرى: سوريا، لبنان، إسرائيل، العراق، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، السودان، نصف ليبيا، الاتحاد الأوروبي. والولايات المتحدة وأكثر.

يحاول حزب العدالة والتنمية الآن إصلاح العلاقات مع إسرائيل ومصر، دون أي نتيجة إيجابية معروفة حتى الآن. إذا كانت سياسات الحزب لمصر وإسرائيل صحيحة في المقام الأول، فلماذا يريد تغيير الأمور؟

لقد تلاشى تركيز تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي - على الرغم من أنه ينبغي أن تكون أولوية استراتيجية بالنسبة لأنقرة - ببساطة بسبب ديمقراطية الطبقة الخامسة التي شكلها حزب العدالة والتنمية.

في هذه الأيام، تحدث الحزب الحاكم عن فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها تبدو وكأنها بداية جديدة لعملية الصعود. يرى العديد من المعلقين الأتراك الأمر بهذه الطريقة. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتجاهل تركيا، مهما كان نظامها - بلد يقترب عدد سكانه من 90 مليون نسمة، بجوار حدوده. يجب أن يكون هناك نوع من العلاقة بين الاثنين.

ومن الخطاب الأخير الذي قدمه الحزب الحاكم ببراعة أن مشاركته الحالية في "إصلاحات من أجل الديمقراطية وسيادة القانون". بطريقة ماكرة، يحاول الحزب الحاكم في أنقرة تنفيذ مقولة توماسي ببعض التشويه: لكي يظل كل شيء كما هو، يجب أن يبدو أن كل شيء يتغير.