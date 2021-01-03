احترموا سيادتنا.. الجيش العراقي: أي ضربة بين إيران وأمريكا ستكون نتائجها كارثية

حذرت القوات المسلحة العراقية، من اشتعال أي حرب جديدة بين إيران وأمريكا في المنطقة، مؤكدة أن نتائجها ستكون كارثية، تزامنا مع حلول الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وذكر الجيش العراقي، في بيان منذ قليل، أن أي ضربة بين إيران وأمريكا ستكون نتائجها كارثية.
وأضاف "لا نريد أن يكون بلدنا منطلقا لضرب دول الجوار، وعلى أمريكا وإيران احترام سيادة العراق".
ومن جانبه، دعا التيار الصدري إلى عدم جر العراق لصدام ليس في مصلحته.
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