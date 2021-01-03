انفجار عبوة ناسفة في مدينة شقرة شرق اليمن

انفجرت عبوة ناسفة بمدينة شقرة الساحلية، وذلك نقلا مصادر مطلعة في أبين جنوب شرق اليمن.
ووفقا لما أفادت به روسيا اليوم على لسان مصادر، أن انفجارا عنيفا هز أرجاء المدينة استهدف مقر اللجنة السعودية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المجلس.
وأوضحت المصادر أنه لم يعرف سبب الانفجار حتى اللحظة وإن خلّف ضحايا أو مصابين.
فيما ذكرت وسائل اعلام يمنية محلية أن انفجار عبوة ناسفة حدث قبل قليل بمدينة شقرة الساحلية بأبين، ووقع الانفجار بمحيط ثانوية حكومية تتمركز فيها لجنة سعودية تتولى مهمة مراقبة وقف اطلاق النار، كما يضم المقر مقر قيادة الجيش في شقرة.
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