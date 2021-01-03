شهدت بلدة "عدلون" جنوب لبنان توترا بين أنصار حزب الله، والحزب الشيوعي، سبب منشور مسيء لحسن نصر الله أمين عام حزب الله. وقالت قناة "الجديد" إن بلدة عدلون في قضاء صيدا شهدت إشكالا كبيرا بين أنصار حزب الله وشيوعيين بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مسيئ لحسن نصرالله. وأوضحت أن التوتر بدأ عقب تعليقات وبوستات مسيئة لحسن نصرالله على وسائل التواصل الاجتماعي وحالة توتر تسود البلدة بعد تمزيق صور شهداء وقادة متبادل بين الطرفين. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه جاري العمل مع الجهات المختصة في حزب الله والحزب الشيوعي على تطويق الإشكال الذي حصل في عدلون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتر في بلدة لبنانية بسبب منشورات عن حسن نصر الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.